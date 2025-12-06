Max Verstappen ottiene il massimo in qualifica ma Norris è nella condizione di poter gestire

Max Verstappen non si arrende e continua a mettere sotto pressione la corazzata McLaren, nella speranza di completare una delle rimonte più epiche della storia della Formula Uno. Il fenomeno olandese della Red Bull, reduce da quattro titoli mondiali consecutivi, andrà a caccia domani di un leggendario pokerissimo anche se il netto favorito per la conquista del Mondiale resta Lando Norris. Il leader del campionato è riuscito infatti a disputare una buona qualifica (considerando la posta in palio ed il peso psicologico di avere tutto da perdere) sul circuito di Yas Marina, firmando il secondo tempo alle spalle di Verstappen e subito davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Max Verstappen ottiene il massimo in qualifica, ma Norris è nella condizione di poter gestire

