Max Verstappen | L’unica cosa che possiamo fare è dare il massimo cercherò di vincere la gara

Si sono da poco concluse le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Sull’iconico circuito di Yas Marina, al termine del Q3, la pole position è stata conquistata dalla Red Bull di Max Verstappen che ha stampato il crono di 1.22.207. Ottava pole della stagione per l’olandese che tiene vivo il sogno Mondiale. Il quattro volte campione del mondo mette tutta la pressione per la gara di domani sulla McLaren del leader della classifica Lando Norris. Il britannico ha accumulato un ritardo di 201 millesimi dalla pole e domani scatterà dalla seconda piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Max Verstappen: “L’unica cosa che possiamo fare è dare il massimo, cercherò di vincere la gara”

