Max in pole position ad Abu Dhabi Norris e Piastri inseguono

Max Verstappen ha tutte le intenzioni di rendere la vita durissima alle Mc Laren e nella giornata delle prove ufficiali ad Abu Dhabi piazza la sua Red Bull davanti alle Mc Laren di Norris e Piastri. Lando difende i dodici punti di vantaggio, Oscar sembra quello più in difficoltà, ma può succedere di tutto. Verstappen dopo aver conquistato la pole position è soddisfatto di come andata: “In Q3 la pista è migliorata, sono felice di essere in pole, non possiamo far altro che il massimo, poi non dipende solo da noi. Io cercherò di vincere ma in un angolo della mia testa ci sarà anche la classifica”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Max in pole position ad Abu Dhabi Norris e Piastri inseguono

Altri contenuti sullo stesso argomento

Campione del mondo di F1 nel 1982 su Williams 128 GP disputati (114 partenze) 5 vittorie 17 podi 5 pole position 3 giri veloci Suo figlio Nico ha corso in F1 e conquistato il titolo mondiale nel 2016 Compie oggi 77 anni Keke Rosberg #MemasGP #KekeRosb - facebook.com Vai su Facebook

Via agra, modello Milano e sei in pole position Vai su X

Max in pole position ad Abu Dhabi Norris e Piastri inseguono - Verstappen sulla Red Bull davanti a tutti mette pressione alle due Mc Laren, ma Lando può gestire il vantaggio di dodici punti e per essere campione gli basta il terzo posto. Come scrive panorama.it

Formula1, Max Verstappen in pole ad Abu Dhabi - (askanews) – Max Verstappen conquista la pole position del GP di Abu Dhabi, ultima e decisiva prova del Mondiale di Formula 1 2025. Lo riporta askanews.it

F1, Gp Abu Dhabi: Max Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri - L'olandese precederà le McLaren di Norris (attuale leader della classifica piloti) e Piastri, entrambi piloti con cui si giocherà il titolo mondiale punto a punto nell'ultimo Gp stagionale. Come scrive tg24.sky.it

F1 GP Abu Dhabi: capolavoro Red Bull, Verstappen in pole davanti alle McLaren. Ok Leclerc, flop Hamilton - Il pilota olandese grazie al gioco di squadra con Tsunoda si è garantito di partire davanti a Norris e Piastri ... Come scrive sportal.it

Max Verstappen argina le McLaren e conquista la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi 2025. Secondo Lando Norris davanti ad Oscar Piastri che non si è migliorato nelle ... - Tutto pronto a Yas Marina per le qualifiche il Gran Premio di Abu Dhabi 2025: Norris, Verstappen e Piastri si sfidano per il titolo. automoto.it scrive

GP Abu Dhabi, Qualifiche: Verstappen pole di forza ma Norris e Piastri sono lì! - Max Verstappen non ha alcuna intenzione di mollare il trono senza combattere e si prende la pole position del Gran premio di Abu Dhabi con il tempo di 1. Segnala thelastcorner.it