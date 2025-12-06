Mattarella | volontari veri patrioti è palestra democrazia

Roma, 6 dic. (askanews) – Nella sua Palermo, in un Teatro Massimo che l’accoglie con un applauso familiare, Sergio Mattarella non solo parla del valore del volontariato, “patrimonio impressionante” e “vera palestra di democrazia”, ma lo declina secondo i valori costituzionali che riflette, allargando così la riflessione oltre i confini dell’occasione, il passaggio di testimone di capitale del volontariato tra Palermo nel 2025 e Modena che lo sarà nel 2026. I volontari, sottolinea il Capo dello Stato, scegliendo un’espressione non certo casuale, “sono veri e propri patrioti” che accrescono il “valore morale del nostro Paese” perchè il volontariato “non è solo una sorta di pronto soccorso nelle grandi emergenze”, ma “accompagna e offre significato alla quotidianità delle persone” ed è “protagonista nell’attuazione di principi della nostra Costituzione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

