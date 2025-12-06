Mattarella sul volontariato | Palestra di democrazia può immettere forza vitale nelle istituzioni

“Qualche scettico si chiede a cosa serve il volontariato. Il volontariato è palestra di democrazia concreta e può immettere forza vitale nelle istituzioni “. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla cerimonia di chiusura di ‘Palermo Capitale italiana del volontariato 2025’, al Teatro Massimo, nel capoluogo siciliano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella sul volontariato: “Palestra di democrazia, può immettere forza vitale nelle istituzioni”

Scopri altri approfondimenti

“Il volontariato è un patrimonio impressionante” – Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Oggi, al Teatro Massimo di Palermo, si è concluso l’anno di Capitale Italiana del Volontariato 2025, alla presenza del Presidente Mattarella. Ha partecipato anc - facebook.com Vai su Facebook

#Mattarella: il #volontariato è una palestra di democrazia concreta Vai su X

Mattarella “Volontariato palestra di democrazia concreta” - PALERMO (ITALPRESS) – “La prossimità rende migliori e gratificanti le nostre vite. Come scrive msn.com

Volontariato: Mattarella, 'orgoglio di sentirsi comunità, palestra di democrazia concreta' - "Il volontariato è l’altro che entra nella propria vita e l’arricchisce. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Mattarella sul volontariato: "Palestra di democrazia e antidoto prodigioso" - Il volontariato è palestra di democrazia concreta e può immettere forza ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Mattarella: “Il volontariato è l’antidoto alle tossine della società” - Il Presidente Mattarella a Palermo esalta il volontariato come antidoto alle tossine sociali e forza vitale per la democrazia ... Da ilmetropolitano.it

Volontariato, Mattarella: è palestra di democrazia concreta - (askanews) – “La sussidiarietà verticale e orizzontale è a pieno titolo parte del modello costituzionale”, “il volontariato è palestra di democrazia concreta che può immettere forza vital ... askanews.it scrive

Mattarella, i volontari sono veri e propri patrioti - I volontari sono "veri e propri patrioti, che sanno come la solidarietà sviluppa la dimensione dell'impegno. Si legge su msn.com