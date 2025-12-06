Mattarella | I volontari sono veri e propri patrioti Garantiscono il bene comune – Il video

(Agenzia Vista) Palermo, 06 dicembre 2025 “I volontari sono veri e propri patrioti, che sanno come solidarietà e fraternità giovino anche a chi sviluppa questa dimensione di impegno. Questo è un fenomeno che accresce il patrimonio morale del nostro Paese. La gratuità può apparire un termine in disuso e agli scettici una ingenua illusione per anime belle ma fuori dalla realtà. Le sue azioni al contrario sono volano concreto di costruzione di bene comune”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal Teatro Massimo di Palermo per la cerimonia di chiusura dell’iniziativa “Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025”. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mattarella: “I volontari sono veri e propri patrioti” Vai su X

"I #volontari sono veri e propri patrioti che sanno come la solidarietà sviluppa l'impegno. Accrescono il patrimonio morale del Paese. Sono protagonisti nell'attuazione dei principi della Costituzione". Così #Mattarella per Palermo Capitale italiana del Volontar - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella: I volontari sono veri e propri patrioti. Garantiscono il bene comune - (Agenzia Vista) Palermo, 06 dicembre 2025 “I volontari sono veri e propri patrioti, che sanno come solidarietà e fraternità giovino anche a chi sviluppa questa dimensione di impegno. Da msn.com

Mattarella a Palermo: "I volontari sono veri patrioti", accrescono "il valore morale della Nazione" - Il Capo dello Stato alla cerimonia al teatro Massimo a Palermo per la chiusura di 'Palermo capitale italiana del volontariato 2025'. Riporta msn.com

Mattarella, i volontari sono veri e propri patrioti - I volontari sono "veri e propri patrioti, che sanno come la solidarietà sviluppa la dimensione dell'impegno. Si legge su msn.com

Mattarella a Palermo: “Il volontariato è un patrimonio impressionante” - Qui si è svolta la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale italiana del volontariato ... Come scrive livesicilia.it

Il presidente Mattarella celebra a Palermo i volontari: "Sono veri patrioti" - Questo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenuto al Teatro Massimo nella cerimonia conclusiva di ? Come scrive msn.com

Volontariato: Mattarella, veri patrioti coloro che lo praticano - I volontari sono coloro "che si prendono cura della natura, dei nostri beni culturali, del nostro ambiente, coloro che curano ferite ... Come scrive agenzianova.com