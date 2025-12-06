Materazzi sul sorteggio dei Mondiali | Ci è capitato il girone più facile Però ora al Mondiale bisogna andarci

Inter News 24 Materazzi sicuro sul Mondiale, le parole dell’ex difensore e simbolo nerazzurro sugli uomini di Gattuso se sulla loro missione. L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha parlato con La Gazzetta dello Sport riguardo al sorteggio dei Mondiali che vedrà l’Italia nel Girone B, una situazione che il campione del mondo considera favorevole, ma che comunque non può essere presa alla leggera. L’Italia dovrà superare i playoff per qualificarsi, e Materazzi ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare nessuna delle avversarie. In un’intervista franca, l’ex difensore ha esaminato le squadre nel girone e ha discusso anche della sfida che l’Italia dovrà affrontare nei playoff. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Materazzi sul sorteggio dei Mondiali: «Ci è capitato il girone più facile. Però ora al Mondiale bisogna andarci»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ieri sui social è comparso uno scatto capace di far vibrare il cuore degli appassionati: a Washington, in occasione del sorteggio dei gironi mondiali, si sono ritrovati allo stesso tavolo Vincent Candela, Totti, Ronaldo il Fenomeno, Baggio, Cannavaro, Materazzi - facebook.com Vai su Facebook

A Zurigo il sorteggio dei playoff, Materazzi porta fortuna all'Italia. PHOTOGALLERY. #ANSA ansa.it/sito/photogall… Vai su X

Materazzi: "Italia, gruppo facile. Ora i playoff Mondiali senza paura. Ma se non ci andiamo..." - Marco Materazzi va dritto al punto e, commentando il sorteggio di Washington, pensa un po' ai playoff di marzo e un po' a qu ... msn.com scrive

Sorteggio playoff Mondiali 2026, quando e dove vederlo: data e orario - L'Italia si è arresa alla superiorità della Norvegia e per la terza volta di fila saranno i playoff a decretare l'eventuale qualificazione degli ... Da sport.sky.it

Buffon sui playoff Mondiali: "La gente vede fantasmi ma questa Italia sa quanto vale" - Nel video le parole a Sky di Gigi Buffon, presente a Zurigo per il sorteggio dei playoff Mondiali: “Questi spareggi li attendiamo con trepidazione ed entusiasmo. Come scrive sport.sky.it

Mondiali, sorteggio: orario, tv, fasce, date e tutto ciò che c’è da sapere - Tutto pronto a Washington per il sorteggio dei gironi dei Mondiali del 2026: Italia in quarta fascia in caso di qualificazione. Secondo sport.virgilio.it

Materazzi e la frase a sorpresa in diretta tv dopo il sorteggio: “Gattuso lo sa, io preferisco..." - Marco Maretazzi è stato tra i protagonisti del sorteggio dei playoff per il Mondiale, con l'Italia che affronterà nella semifinale contro l'Irlanda del Nord, mentre l'eventuale finale con la vincente ... Riporta corrieredellosport.it

Mondiali 2026, sorteggio playoff: estrae anche Materazzi - Ci sarà anche Marco Materazzi ad estrarre le palline del sorteggio dei playoff per la Coppa del Mondo 2026, in programma domani (streaming alle 13 su Sportmediaset. sportmediaset.mediaset.it scrive