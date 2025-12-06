Materazzi | All’Italia girone facile In caso di non qualificazione qualcuno…

Materazzi. L’ex difensore dell’ Inter Marco Materazzi ha commentato il sorteggio dei Mondiali 2026, sottolineando che l’ Italia è stata inserita in un girone relativamente agevole, a patto di superare i playoff: “ Ci è capitato il girone più facile. Però ora al Mondiale bisogna andarci. Abbiamo due partite tra noi e il Mondiale e bisogna vincerle entrambe “, ha dichiarato Materazzi, evidenziando l’importanza di affrontare con determinazione gli spareggi. Nel girone dell’ Italia ci saranno Canada, Qatar e Svizzera, e secondo Materazzi la sfida più insidiosa potrebbe essere quella con i padroni di casa: “ Il Canada, perché è una delle squadre ospitanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it