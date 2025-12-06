massimo di cataldo in radio con uno come me da gennaio in tour nei teatri

Massimo Di Cataldo in radio con il brano Uno come me, da gennaio nei teatri con Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour. Arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali Uno come me (DicamusicaBelieve), il nuovo singolo di Massimo Di Cataldo, che segna il ritorno del cantautore con una canzone intensa e carica di suggestioni. Il 6 gennaio prenderà invece il via il Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour, pensato per celebrare i 30 anni dall’uscita di Se adesso te ne vai, brano diventato un vero classico della musica italiana e simbolo della carriera dell’artista. Massimo racconta così il nuovo singolo: «Uno come me” nasce in un momento di profonda ricerca, è il punto di confronto tra sentimento e razionalità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

