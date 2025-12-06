Massiccio attacco russo si Kiev | ecco il volto brutale di Putin

Tre persone sono rimaste ferite stanotte nella regione di Kiev nel violento attacco russo con missili e droni. Lo rendono noto funzionari locali citati dai media ucraini. L'Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili - tra cui gli ipersonici Kinzhal - e decine di droni verso le città alla periferia della capitale ucraina. Il governatore regionale Mykola Kalashnyk ha riferito che un uomo di 42 anni è rimasto ferito da schegge nella città di Fastiv, circa 60 chilometri a sudovest di Kiev. L'autorità ferroviaria ucraina ha confermato che la Russia ha effettuato un "massiccio bombardamento sulle infrastrutture" a Fastiv. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Massiccio attacco russo si Kiev: ecco il volto brutale di Putin

