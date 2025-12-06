Massiccio attacco russo contro l’Ucraina Trump scarica l’Europa | Se non cambia rischia la reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà

La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili Kinzhal contro l’Ucraina. Sono state udite esplosioni a Kiev, Fastiv, Dnipro e nella regione di Dnipropetrovsk. A Fastiv sono state colpite le infrastrutture ferroviarie. L’aeronautica militare ucraina ha riferito poco fa di missili da crociera diretti verso le regioni di Sumy, Chernihiv, Poltava e Cherkasy. Missili e droni russi sulla regione di Kiev, tre feriti in un attacco all’Ucraina. Tre persone sono rimaste ferite stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev, rendono noto funzionari locali citati dai media ucraini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Massiccio attacco russo contro l’Ucraina, Trump scarica l’Europa: “Se non cambia, rischia la reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà”

