Marvel pubblica due film degli avengers nel 2026 riprendendo il piano abbandonato

l'evoluzione del franchise degli avengers e le prossime uscite nel Marvel Cinematic Universe. Nel panorama della cinematografia Marvel, i film degli Avengers rappresentano da sempre l'apice delle trame collettive, conclusioni epiche di fasi e saghe dell' Universo Cinematografico Marvel. La programmazione di queste pietre miliari ha sempre previsto un'uscita ogni tre anni circa, ma il panorama è radicalmente cambiato con la comparsa di Avengers: Endgame nel 2019, che ha sorpreso gli appassionati con il suo arrivo scalare, solo un anno dopo Infinity War. il ritardo e la programmazione futura degli avengers.

