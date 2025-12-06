Martina Colombari nel mirino di Patrizia Mirigliani | Ingrata e irrisconoscente
Durante un’intervista a Belve, Francesca Fagnani ha chiesto a Martina Colombari di fare un bilancio della sua carriera. La showgirl ha dichiarato che in 30 anni di lavoro non ha mai dovuto contare solo su Miss Italia per ottenere i suoi successi: “Mi sono guadagnata tutto con le mie forze”. Ha poi aggiunto che oggi il concorso di bellezza non ha più lo stesso senso, parole che hanno suscitato la delusione di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, che su Instagram aveva già espresso il suo dispiacere. La replica in diretta a La Volta Buona. Ieri pomeriggio, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Patrizia Mirigliani è tornata sull’argomento e non ha risparmiato critiche alla Colombari: “Veramente non ho parole. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, racconta come sta provando a rinascere dopo anni difficili - facebook.com Vai su Facebook
Il figlio di Billy, ex difensore del Milan, e Martina Colombari si è confessato al Corriere della Sera: l'uso di droghe, l'iperattività, il percorso di riabilitazione in Svizzera Vai su X
Patrizia Mirigliani contro Martina Colombari: “Irriconoscente verso Miss Italia!”/ “Un dispiacere enorme…” - Patrizia Mirigliani difende la valenza di Miss Italia dopo le parole di Martina Colombari a Belve: lo sfogo a La Volta Buona. Riporta ilsussidiario.net
Martina Colombari critica Miss Italia: Patrizia Mirigliani reagisce in diretta a La volta buona - Oggi, durante La volta buona, Caterina Balivo ha mandato in onda alcuni stralci dell’intervista rilasciata da Martina Colombari a Belve di Francesca Fagnani. quilink.it scrive
Patrizia Mirigliani contro Martina Colombari, dopo le dichiarazioni dell'ex Miss a Belve. Il video che la incastra - La figlia del patron storico di Miss Italia pubblica un video e "sbugiarda" la concorrente di Ballando con le Stelle: cosa sta succedendo ... Segnala today.it
Martina Colombari attaccata da Patrizia Mirigliani per le sue parole contro Miss Italia: "Ingrata, irriconoscente" - Una risposta senza mezzi termini quella della Patron di Miss Italia, che ha deciso di commentare energicamente le dichiarazioni della Colombari sul contest di bellezza. Riporta libero.it
Martina Colombari, le “prove” che la smascherano: la replica tagliente di Patrizia Mirigliani dopo Belve - Le dichiarazioni di Martina Colombari a Belve non passano inosservate: Patrizia Mirigliani risponde con le 'prove' che riaprono il caso Miss Italia. Si legge su donnaglamour.it
“Miss Italia non ha più senso”, Martina Colombari scatena Patrizia Mirigliani/ “Che dispiacere!”: la replica - Patrizia Mirigliani replica a Martina Colombari dopo le sue parole critiche su Miss Italia nell'intervista rilasciata a Belve ... Come scrive ilsussidiario.net