Marin è diventato fondamentale nel Villareal | il Real lo riscatterà? As

Rafa Marin sta vivendo una stagione di grande rilievo al Villarreal, diventando un punto fermo della squadra di Marcelino. Secondo As, con lui titolare i gialli hanno subito meno gol e ottenuto risultati di rilievo sia in Liga sia in Champions. Il futuro del difensore resta legato al Real Madrid, che mantiene diritti di recompra e condizioni sulle cessioni, mentre Rafa continua a mettersi in mostra sul campo, dimostrando motivazione e qualità dopo un periodo difficile al Napoli sotto Conte. Scrive As: “Con Rafa Marin titolare, la squadra di Marcelino (allenatore Villareal) ha perso solo una partita: contro il Real Madrid al Bernabéu. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

