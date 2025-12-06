Maria De Filippi il gesto inaspettato della Rai per il suo compleanno

Il 5 dicembre Maria De Filippi ha spento 64 candeline e, come spesso accade quando si parla di lei, l’affetto dei fan è stato immediato e travolgente. Ma questa volta, a sorprendere davvero, è stato un omaggio arrivato da un fronte inatteso: la Rai. Sul portale Rainews.it, infatti, è comparso un articolo dedicato alla conduttrice simbolo di Mediaset, un gesto che ha subito attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, perché non così scontato in un panorama televisivo da sempre segnato da rivalità e legami contrattuali molto rigidi. Nel pezzo pubblicato dalla tv di Stato viene ripercorsa l’intera parabola professionale della conduttrice, ricordando come tutto ebbe inizio nei primi anni Novanta, quando De Filippi si ritrovò, quasi per caso, a sostituire Lella Costa alla guida della prima edizione di “Amici”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

