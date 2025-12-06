Marco Antonio Bellini lascia Patrizia Rossetti | la conduttrice rompe il silenzio

Solo un mese fa, Patrizia Rossetti aveva confessato di aver ritrovato l’amore durante la sua ospitata a Storie di Donne al Bivio Weekend con Monica Setta. L’amicizia con Marco Antonio Bellini, attore di 40 anni, si era trasformata in qualcosa di più: “Le cose sono cambiate e io sono la donna più felice del mondo”, aveva dichiarato. Il 27 novembre, a La Volta Buona, la conduttrice aveva spiegato che tra loro c’erano stati solo baci e tanti momenti di condivisione, senza intimità fisica: “Sì, c’è una differenza d’età, ma stiamo bene. Ci piace stare insieme, condividiamo passioni come il teatro, il cinema e la buona cucina. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Marco Antonio Bellini lascia Patrizia Rossetti: la conduttrice rompe il silenzio

