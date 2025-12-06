Si chiama ‘Al bivio’ il cortometraggio di Nikola Brunelli sulla prevenzione dei rischi in ambito lavorativo, realizzato nell’ambito del Piano regionale della Prevenzione coordinato dall’ Agenzia regionale sanitaria delle March e. Sarà proiettato per la prima volta sabato 6 dicembre, alle 17, alla Mole Vanvitelliana di Ancona (Sala Boxe), nell’abito del Dorico international film festival 2025. Le parole dell’assessore alla sanità. Come spiega l’assessore alla sanità della Regione Marche, Paolo Calcinaro: “La salute sul lavoro è un diritto fondamentale e una leva di sviluppo sostenibile per le nostre imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, prevenzione rischi sul lavoro: domani il corto al Dorico film fest