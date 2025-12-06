Marche 7,5 milioni per istruzione e formazione IeFP

Nei giorni scorsi è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta della Regione Marche, su proposta dell’assessore al lavoro Tiziano Consoli, la programmazione dell’o fferta formativa di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l’anno scolastico e formativo 2026 – 2027. Il provvedimento della Regione Marche. Si tratta del provvedimento annuale con cui la Regione definisce i percorsi rivolti ai giovani tra i 14 e i 19 anni, fondamentali per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo e per prevenire l’abbandono scolastico. Per il prossimo anno formativo è prevista, su base provinciale, la realizzazione di 80 percorsi formativi, erogati dai Centri di Formazione Professionale (Cfp) accreditati e, in sussidiarietà, dagli Istituti Professionali di Stato (Ips). 🔗 Leggi su Lapresse.it

