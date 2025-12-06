Marcella Bella commossa | Quando mio fratello Gianni ha avuto un ictus il mondo è crollato Non volevo più cantare

A Ballando con le Stelle Marcella Bella ha dedicato la coreografia al fratello maggiore Gianni, colpito da un ictus alcuni anni fa. Commossa, ha raccontato: "Mi è crollato il mondo addosso, per me è stato una figura paterna. Per parecchio tempo non ho più voluto cantare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

