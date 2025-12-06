Maratona di Latina | le strade chiuse e i divieti in città domenica 7 dicembre

Latinatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna nel capoluogo pontino domenica 7 dicembre uno degli appuntamenti sportivi più attesi in città, quello con la “Maratona di Latina”. Il grande evento targato Uisp giunge quest’anno alla 24esima edizione ed è organizzato appunto dal comitato territoriale di Latina con il Comune in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

