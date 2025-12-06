Manutenzione di un cavalcavia | chiude per una notte la carreggiata sud dell' A14

Previsti lavori lungo il tratto forlivese dell'A14 Bologna-Taranto. Per consentire attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia, dalle 21 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona. In alternativa, dopo l'uscita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Sulla #A1 Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: - H 21-6 da #9dicembre a #10dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la #A1 Direttissim Vai su X

#MargheraAVVISA VIA BOTTENIGO, CAVALCAVIA: ABBIAMO LA TERZA DATA DI RIAPERTURA! Dopo rinvii e incertezze, sembra esserci una nuova data per la riapertura del tratto di Via Bottenigo chiuso per i lavori di manutenzione straordinaria del ca - facebook.com Vai su Facebook

Autostrada Milano-Brescia, chiude tratto della tangenziale: le vie alternative - Saranno chiusi per una notte per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, il tratto compreso tra l’allacciamento A51 Tangenziale est e Monza, in direzione Milano, sulla A4 e il ramo ... Da monzatoday.it

Parte stasera un'altra settimana di cantieri notturni sull'Autolaghi: chiuso per tre notti il tratto tra l'allacciamento A8 e Besnate - I lavori previsti riguarderanno le attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia, chiusi anche i rami di allacciamento che dalla A8 immettono sulla Diramazione. Lo riporta varesenoi.it

Chiude una notte il tratto compreso tra Torrimpietra e Cerveteri Ladispoli, verso Civitavecchia sulla A12 - Civitavecchia, per consentire lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicemb ... Lo riporta terzobinario.it

Lavori in A8, chiude per una notte l’entrata di Cavaria e l’uscita di Gallarate - Attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza: lo svincolo chiude in entrambe le direzioni nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 ... Come scrive varesenews.it

Settimana a ostacoli sull’A8: via ai lavori di manutenzione, svincoli chiusi di notte - Barriere antirumore da riqualificare e pannelli a messaggio variabile da sostituire, necessarie restrizioni alla circolazione. Lo riporta ilgiorno.it

Viabilità: su d19 diramazione Roma sud chiusa per una notte stazione di Monteporzio Catone - Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, sarà ... Si legge su agenzianova.com