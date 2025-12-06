Manovra emendamenti alla prova Fieg | cruciale tutelare l’editoria

Il voto sugli emendamenti alla manovra partirà la prossima settimana, quando si capirà meglio il perimetro delle risorse a disposizione e delle coperture per le proposte condivise dalla maggioranza. Un appuntamento al quale guardano, "con grande attenzione", anche gli editori della Federazione Italiana Editori Giornali che confidano, si legge in una nota diffusa ieri, "nella sensibilità delle forze politiche rispetto al ruolo strategico che i giornali rivestono per la vita democratica, culturale ed economica del Paese". Per il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, "in un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti nell’informazione, dalla crescente pressione sui ricavi e dall’aumento dei costi di produzione, è forte il rischio che il prossimo anno molti giornali siano costretti a interventi di ristrutturazione, con inevitabili effetti sulla completezza dell’informazione e sull’occupazione: per evitare questo rischio, risulta essenziale potenziare gli strumenti di sostegno al settore messi in campo negli scorsi anni, così da poter continuare a garantire pluralismo, qualità dell’informazione e occupazione qualificata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

