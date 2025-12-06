Manifestazione per l' ospedale di Bazzano | il video
Centinaia di cittadini in corteo con striscioni e fischietti dal Comune all'ospedale di Bazzano: "Non depotenziate i servizi sanitari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
