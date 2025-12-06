Mangi cioccolato e formaggio poco prima di dormire? Allora corri questi pericoli
Formaggio e cioccolato sono buonissimi, ma se mangiati poco prima di andare a letto possono diventare i tuoi peggiori nemici. Questa combinazione, popolare ma pericolosa per la qualità del riposo, scatena una serie di reazioni nel tuo corpo che rendono impossibile addormentarsi e godersi un sonno profondo e ristoratore. Il primo problema è la digestione. Il formaggio è pieno di grassi e proteine, e costringe il tuo organismo a un lavoro metabolico intenso proprio quando dovrebbe rilassarsi completamente. Avere lo stomaco in piena attività rende difficile scivolare nel sonno sereno e riposante. Il cioccolato, in particolare quello fondente, aggiunge un problema in più: contiene caffeina. 🔗 Leggi su Cultweb.it
