Mandalà orgoglio cesenate Bronzo ai Mondiali in Cina

Coi pattini ai piedi, alla conquista di vette sempre più alte nel panorama internazionale, raggiunto partendo di slancio dalle palestre cesenati. Giulia Mandalà, 19enne atleta dell’asd Victoria Skating 2, nei giorni scorsi ha in effetti centrato un traguardo straordinario, l’ennesimo di una carriera che, nonostante la giovane età, le ha già regalato un pieno di soddisfazioni. Con il gruppo Precision Skate Bologna, Giulia Mandalà ha infatti conquistato la medaglia di bronzo al suo primo Campionato del mondo, svoltosi in Cina lo scorso 30 ottobre. Un risultato prestigioso che si aggiunge ai tre anni consecutivi di ottime qualificazioni ai Campionati italiani di federazione nella specialità solo dance, confermando una crescita costante e la determinazione che la contraddistingue fin dall’inizio del suo percorso sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

