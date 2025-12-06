Mamma uccide la figlia disabile e si impicca a Corleone I vicini | Vedova da poco si è ritrovata sola

Palermo, 6 dicembre 2025 – Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita impiccandosi. È successo oggi a Corleone, in provincia di Palermo. Un terribile dramma familiare avvenuto nel centro storico in paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che conducono e indagini e i sanitari del 118. La donna, raccontano in paese, aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà, spiega chi lo conosceva La donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile. Notizia in aggiornamento Uccide la nonna a martellate a Ostia: fermato un 30enne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mamma uccide la figlia disabile e si impicca a Corleone. I vicini: “Vedova da poco, si è ritrovata sola”

