Mamma uccide la figlia disabile e si impicca a Corleone I vicini | Vedova da poco si è ritrovata sola

Quotidiano.net | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo, 6 dicembre 2025 – Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita impiccandosi. È successo oggi a Corleone, in provincia di Palermo. Un terribile dramma familiare avvenuto nel centro storico in paese.  Sul posto sono intervenuti i carabinieri che conducono e indagini e i sanitari del 118. La donna, raccontano in paese, aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà, spiega chi lo conosceva La donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile. Notizia in aggiornamento  Uccide la nonna a martellate a Ostia: fermato un 30enne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mamma uccide la figlia disabile e si impicca a corleone i vicini vedova da poco si 232 ritrovata sola

© Quotidiano.net - Mamma uccide la figlia disabile e si impicca a Corleone. I vicini: “Vedova da poco, si è ritrovata sola”

News recenti che potrebbero piacerti

mamma uccide figlia disabileMamma uccide la figlia disabile e si impicca a Corleone. I vicini: “Vedova da poco, si è ritrovata sola” - Secondo alcuni compaesani, la donna non avrebbe retto alla morte del marito, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi ... Si legge su quotidiano.net

mamma uccide figlia disabileCorleone, mamma uccide figlia disabile e si suicida - Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone. Segnala msn.com

mamma uccide figlia disabileUccide la figlia disabile, poi si impicca. La donna otto mesi fa aveva perso il marito - Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. Da corriereadriatico.it

mamma uccide figlia disabileTragedia a Corleone, donna uccide la figlia disabile e si suicida. Aveva perso il marito 8 mesi fa - Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone. Riporta gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Mamma Uccide Figlia Disabile