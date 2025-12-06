Mamma morta a Vibo Valentia dopo la notizia del decesso del feto 2 indagati

Due operatori sanitari in servizio all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia sono stati iscritti sul registro degli indagati dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza il reato di omicidio colposo per il decesso di Martina Piserà, 32 anni, e del bambino che portava in grembo al settimo mese di gravidanza. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Mamma morta a Vibo Valentia dopo la notizia del decesso del feto, 2 indagati

