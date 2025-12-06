Mamma e figlia disabile trovate impiccate in casa a Corleone I vicini | Vedova da poco si è ritrovata sola

Palermo, 6 dicembre 2025 – Una donna e la figlia disabile sono state trovate morte: entrambe impiccate nel loro appartamento. È successo questa mattina nel centro storico di Corleone, nel Palermitano. Ad allertare il 118 era stata una vicina di casa, insospettita dai rumori provenienti dall'abitazione. Un terribile dramma familiare. La donna – raccontano in paese – aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà, spiega chi lo conosceva La donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile. Sono intervenuti i vigili del fuoco, quando hanno aperto la porta d'ingresso si sono trovati davanti alla terribile scena: le due donne sono morte per impiccagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mamma e figlia disabile trovate impiccate in casa a Corleone. I vicini: “Vedova da poco, si è ritrovata sola”

