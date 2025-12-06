Mamma e figlia disabile trovate impiccate in casa a Corleone I vicini | Vedova da poco si è ritrovata sola

Quotidiano.net | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo, 6 dicembre 2025 – Una donna e la figlia disabile sono state trovate morte: entrambe impiccate nel loro appartamento. È successo questa mattina nel centro storico di  Corleone, nel Palermitano. Ad allertare il 118 era stata una vicina di casa, insospettita dai rumori provenienti dall'abitazione.  Un terribile dramma familiare. La donna – raccontano in paese – aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà, spiega chi lo conosceva La donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile. Sono intervenuti i vigili del fuoco, quando hanno aperto la porta d'ingresso si sono trovati davanti alla terribile scena: le due donne sono morte per impiccagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mamma e figlia disabile trovate impiccate in casa a corleone i vicini vedova da poco si 232 ritrovata sola

© Quotidiano.net - Mamma e figlia disabile trovate impiccate in casa a Corleone. I vicini: “Vedova da poco, si è ritrovata sola”

News recenti che potrebbero piacerti

mamma figlia disabile trovateMamma uccide la figlia disabile e si impicca a Corleone. I vicini: “Vedova da poco, si è ritrovata sola” - Secondo alcuni compaesani, la donna non avrebbe retto alla morte del marito, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi ... Segnala quotidiano.net

Corleone, donna uccide la figlia disabile e si suicida. Aveva perso il marito pochi mesi fa - Il marito della donna era un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi ... Si legge su msn.com

mamma figlia disabile trovateDonna uccide la figlia disabile e si suicida a Corleone - La donna aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi, e si era trovata sola a gestire la situazione ... Come scrive tg24.sky.it

mamma figlia disabile trovateCorleone, madre uccide la figlia disabile e si suicida - In una casa del pieno centro del paese, una donna ha prima ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita. Scrive tg.la7.it

mamma figlia disabile trovateTragedia a Corleone, donna uccide la figlia disabile e si suicida. Aveva perso il marito 8 mesi fa - Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone. Scrive gazzettadelsud.it

Innsbruck, mamma e figlia trovate morte in un congelatore: erano scomparse da un anno - I corpi di una donna di 34 anni e della figlia di 10 sono stati trovati all'interno di due congelatori in un appartamento di Innsbruck. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mamma Figlia Disabile Trovate