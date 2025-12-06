Maltrattò 13enne durante esorcismo non autorizzato condanna definitiva per un ex sacerdote

Era stato arrestato nel 2018 con l’accusa di aver maltrattato una ragazzina con “medievali e brutali riti esorcisti”. L’ex sacerdote del Tempio di Casapesenna (Caserta), Michele Barone, è stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere ed è tornato in carcere per scontare la pena confermata dalla VI sezione della Corte di Cassazione. La sentenza della Suprema Corte, che ha confermato le condanne ricevute da Barone nei primi due gradi di giudizio e condannato definitivamente anche i genitori della minore (all’epoca dei fatti aveva 13 anni), chiude una vicenda “esplosa” nel 2018, quando Barone, all’epoca sacerdote, venne arrestato al rientro da un pellegrinaggio a Cracovia dopo un’inchiesta della Squadra Mobile di Caserta perché “incastrato” da un servizio de Le Iene, imbeccate dalla sorella della 13enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

