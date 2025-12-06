Maltrattò 13enne durante esorcismi in carcere prete condannato

Tempo di lettura: 2 minuti Condannato definitivamente a 13 anni di carcere per i maltrattamenti compiuti su una minore durante riti esorcistici non autorizzati, è tornato in carcere l’ex sacerdote del Tempio di Casapesenna (Caserta) Michele Barone. Ma questa volta per scontare la pena inflitta dalla sesta sezione della Corte di Cassazione. La sentenza della Suprema Corte, che ha confermato le condanne ricevute da Barone nei primi due gradi di giudizio e condannato definitivamente anche i genitori della minore (all’epoca dei fatti aveva 13 anni), chiude una vicenda “esplosa” nel 2018, quando Barone, all’epoca sacerdote, venne arrestato al rientro da un pellegrinaggio a Cracovia dopo un’inchiesta della Squadra Mobile di Caserta perché “incastrato” da un servizio de Le Iene, imbeccate dalla sorella della 13enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

