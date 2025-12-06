Maltrattamenti e minacce tra le mura di casa | doppio intervento della polizia

Due misure cautelari di divieto di avvicinamento sono state eseguite nei giorni scorsi da parte della polizia nei confronti di altrettanti uomini accusati di maltrattamenti in famiglia, il primo ai danni dell’ex compagna, il secondo nei confronti della madre e della sorella.Aggressioni e minacce. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

