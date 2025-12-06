San Benedetto, 6 dicembre 2025 – Momenti di paura per il presidente della Samb Vittorio Massi si sono vissuti al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli nel corso del test in famiglia dei rossoblù che ha chiuso la settimana di lavoro del nuovo tecnico Filippo D’Alesio. Per il patron si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto in ambulanza. Dopo la valutazione dei parametri, Massi è stato accompagnato al Madonna del Soccorso dove è stato visitato. La discussione coi tifosi. Negli istanti precedenti al malore, Massi avrebbe avuto una discussione con alcuni tifosi che erano giunti al Ciarrocchi per ricreare il giusto entusiasmo intorno ad Eusepi e compagni che non stanno attraversando un gran momento sotto il profilo dei risultati con i soli tre punti conquistati nelle ultime sette partite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore dopo una discussione coi tifosi, presidente della Samb in ospedale