Malice recensione | segreti oscuri nel thriller di Prime Video
di Stefano Di Maria Un thriller psicologico costellato di oscuri segreti. Si presenta così MALICE, nuova serie di Prime Video con protagonista David Duchovny (CALIFORNICATION, TWIN PEAKS). Ambientata fra Grecia e Londra, è una serie imperfetta ma che sa intrattenere molto bene, tenendo gli spettatori avvinghiati alla poltrona dall’inizio alla fine dei sei episodi. Qui . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
