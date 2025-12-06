di Stefano Di Maria Un thriller psicologico costellato di oscuri segreti. Si presenta così MALICE, nuova serie di Prime Video con protagonista David Duchovny (CALIFORNICATION, TWIN PEAKS). Ambientata fra Grecia e Londra, è una serie imperfetta ma che sa intrattenere molto bene, tenendo gli spettatori avvinghiati alla poltrona dall’inizio alla fine dei sei episodi. Qui . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Malice, recensione: segreti oscuri nel thriller di Prime Video