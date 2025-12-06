Malcolm | il teaser del revival ricorda che certe cose non cambiano mai

Nel 2026 debutteranno su Disney+ i quattro episodi che segnano il ritorno di Bryan Cranston e Frank Muniz nel mondo creato da Linwood Boomer. Hulu e Disney+ hanno condiviso un breve teaser del ritorno di Malcom sugli schermi, in arrivo nel 2026, dichiarando che alcune cose non cambiano mai. Il teaser ha infatti un legame con il primo episodio dello show e con Hal, il personaggio interpretato da Bryan Cranston. Il ritorno di Malcolm Il teaser del revival, che sarà composto da quattro episodi, mostra infatti qualcuno mentre rade la schiena di Malcolm, interpretato da Frankie Muniz. Il gesto veniva compiuto da Lois, interpretata da Jane Kaczmarek, nel primo episodio della serie targata Fox. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Malcolm: il teaser del revival ricorda che "certe cose non cambiano mai"

