Maicon a Inter TV | A San Siro ci si sente a casa ci siamo salutati con Chivu lui è già leader di questa squadra!

Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Douglas Maicon, ha speso parole al miele nei confronti di Chivu prima del match col Como. Intervenuto ai microfoni di Inter TV nel prepartita di Inter Como, Douglas Maicon ha raccontato le sue emozioni al ritorno a San Siro da bordocampo. SENSAZIONI – « Sempre un piacere tornare al Meazza, ci si sente a casa. Ci siamo salutati con Chivu, gli auguro che possa fare un grande lavoro, la squadra la vedo bene. Il campionato è difficile ma vedo una squadra in crescita » SE MI SAREI ASPETTATO UN CHIVU COSÌ? – « Si, è una persona esperta e sapevo che avrebbe potuto fare l’allenatore e gli auguro il meglio era già un leader in squadra » CHI MI HA STUPITO TRA GLI ESTERNI? – « Sono tutti giocatori importanti, Carlos quando parte titolare è capace di fare la differenza, mi piace molto, ma sono tutti bravi, quando giochi a questi livelli devi avere grandi giocatori ». 🔗 Leggi su Internews24.com
