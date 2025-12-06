Mai più senza body mist Nemmeno in inverno
Esattamente come molti altri prodotti cosmetici – dai solari alle creme colorate per il viso – anche le acque profumate o, per dirla all’inglese, body mist sono ormai state destagionalizzate. Chi ha detto, infatti, che non possono essere utilizzate in inverno? Da prodotto tipicamente estivo, pensato per profumare la pelle in tutta leggerezza al posto delle classiche eau de toilette ed eau de parfum, si sono trasformate in alleate di bellezza da utilizzare tutto l’anno. Le body mist di ultima generazione sono, infatti, più ricche, strutturate e persistenti. Con concentrazioni che se prima si aggiravano attorno al 3 per cento oggi superano anche il 5 per cento. 🔗 Leggi su Amica.it
