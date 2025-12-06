Mai dire Roccella a Elodie | la cantante gira la testa e strilla come la bambina dell’Esorcista video

A ‘ Propaganda Live’, il programma de La7 condotto da Zoro è arrivata in studio la cantante Elodie, con lo scontato corollario di attacchi e critiche a Meloni e al governo. Mai dire Roccella a Elodie: la reazione è horror. Ad accendere le polveri il conduttore, quando le ha ricordato la truculenta frase pronunciata a Sanremo 2024: “Non voterei la Meloni neanche se mi tagliassero un braccio”. “Era per rendere l’idea di una situazione impossibile, un esempio drastico”, ha spiegato Elodie. “Cosa penso adesso? In un anno non cambia niente. Se cambiassi parere in così poco tempo sarebbe grave”. Zoro ha provato a ironizzare: “Vabbè magari in un anno uno li vede all’opera e dice: ‘sai che c’è, Nordio è un bel ministro; la Roccella mi rappresenta”: una considerazione davanti alla quale Elodie ha avuto una reazione che neanche Linda Blair nell’Esorcista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mai dire Roccella a Elodie: la cantante gira la testa e strilla come la bambina dell’Esorcista (video)

