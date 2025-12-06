Maduro a Trump | Dammi 200 milioni di dollari e me ne vado a Cuba
Secondo il britannico The Telegraph, il presidente venezuelano Nicolás Maduro a Donald Trump nel corso della telefonata di quindici minuti – avvenuta dieci giorni fa – in cui i due leader hanno discusso della resa del caudillo. La richiesta prevedeva anche la cancellazione delle sanzioni per Maduro, la sua famiglia e un centinaio di funzionari fedeli, ma su questo punto tutto sarebbe naufragato. Trump ha offerto l’immunità solo a lui, la moglie e il figlio, anche perché i funzionari sono sospettati di tenere i legami con i cartelli del narcotraffico a cui Washington ha dichiarato guerra. I due non avrebbero trovato un’intesa neanche sul governo di transizione: il leader venezuelano chiedeva di lasciare la guida temporanea alla vice, Delcy Rodriguez, in vista di nuove elezioni da organizzare nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
