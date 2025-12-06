made in korea di hyun bin debutta su disney e hulu il 24 dicembre

attesa per le novità di Hyun Bin dopo Crash Landing On You. Il celebre attore sudcoreano Hyun Bin si appresta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo progetto, Made in Korea, che promette di catturare l’attenzione dei fan e degli appassionati di K-drama di tutto il mondo. Dopo il successo globale di Crash Landing On You, il suo ritorno rappresenta un evento di grande rilievo, e l’interesse cresce in vista della data di uscita, prevista per il 24 dicembre 2025. In questo articolo si approfondiscono i dettagli della nuova serie, il cast, la data di debutto e le peculiarità che la rendono unica, evidenziando anche il percorso artistico dell’attore nel periodo successivo alla sua esperienza più famosa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

