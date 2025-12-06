Maculopatia umida la terapia genica apre un nuovo futuro L’oculista Panzardi | Svolta storica ma oggi solo sperimentale
Firenze, 6 dicembre 2025 – Una sola iniezione, potenzialmente efficace per anni, al posto di terapie continuative che accompagnano il paziente per tutta la vita. È la promessa – oggi più concreta che mai – della terapia genica contro la maculopatia senile umida, la forma più aggressiva della degenerazione maculare legata all’età. A Firenze, al congresso internazionale FLORetina Icoor, sono stati presentati i dati più avanzati sulle terapie ABBV-RGX-314 e 4D-150: risultati positivi fino a quattro anni, stabilizzazione della vista e la possibilità, in molti casi, di eliminare del tutto le iniezioni periodiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
