Firenze, 6 dicembre 2025 – Una sola iniezione, potenzialmente efficace per anni, al posto di terapie continuative che accompagnano il paziente per tutta la vita. È la promessa – oggi più concreta che mai – della terapia genica contro la maculopatia senile umida, la forma più aggressiva della degenerazione maculare legata all’età. A Firenze, al congresso internazionale FLORetina Icoor, sono stati presentati i dati più avanzati sulle terapie ABBV-RGX-314 e 4D-150: risultati positivi fino a quattro anni, stabilizzazione della vista e la possibilità, in molti casi, di eliminare del tutto le iniezioni periodiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maculopatia umida, la terapia genica apre un nuovo futuro. L’oculista Panzardi: “Svolta storica, ma oggi solo sperimentale”