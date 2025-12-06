macron gioca a ping pong durante la visita in cina

Durante la sua visita in Cina, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron si è dato al ping pong. Mentre si trovava nella città di Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan, l'inquilino dell'Eliseo è stato invitato a partecipare a una partita maschile, seguita da un doppio misto, con giovani atleti francesi e cinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

