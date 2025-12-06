Macron gioca a ping pong durante la visita in Cina
Durante la sua visita in Cina, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron si è dato al ping pong. Mentre si trovava nella città di Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan, l'inquilino dell'Eliseo è stato invitato a partecipare a una partita maschile, seguita da un doppio misto, con giovani atleti francesi e cinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
La pace in Ucraina dipende anche dal ruolo che la Cina è disposta a giocare. Dentro il dialogo tra Macron e Xi Leggi qui - https://www.ilriformista.it/la-pace-in-ucraina-dipende-anche-dal-ruolo-che-la-cina-e-disposta-a-giocare-dentro-il-dialogo-tra-macron-e-xi - facebook.com Vai su Facebook
Cina, Macron e la diplomazia del ping pong: il presidente gioca durante la visita a Chengdu - Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto di dedicarsi a una particolare forma di diplomazia giocando a ping- Scrive repubblica.it
Macron da Xi tra panda e ping-pong - pong per rilassarsi dopo le tese discussioni sulla crisi Ucraina e le questioni commerciali. Riporta msn.com