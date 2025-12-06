Macron gioca a ping pong durante la visita in Cina

Tgcom24.mediaset.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sua visita in Cina, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron si è dato al ping pong. Mentre si trovava nella città di Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan, l'inquilino dell'Eliseo è stato invitato a partecipare a una partita maschile, seguita da un doppio misto, con giovani atleti francesi e cinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

macron gioca a ping pong durante la visita in cina

© Tgcom24.mediaset.it - Macron gioca a ping pong durante la visita in Cina

Altre letture consigliate

macron gioca ping pongCina, Macron e la diplomazia del ping pong: il presidente gioca durante la visita a Chengdu - Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto di dedicarsi a una particolare forma di diplomazia giocando a ping- Scrive repubblica.it

macron gioca ping pongMacron da Xi tra panda e ping-pong - pong per rilassarsi dopo le tese discussioni sulla crisi Ucraina e le questioni commerciali. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Macron Gioca Ping Pong