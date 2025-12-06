Ma quando finisce? i Mondiali 2026 e il sorteggio da incubo | tutte le ‘perle’

(Adnkronos) – “Speriamo che il sorteggio finisca per il calcio d’inizio dei Mondiali a giugno”. La sintesi del ‘drammatico’ sorteggio dei Mondiali 2026 è nel commento puramente british di Jonathan Pierce, inviato della Bbc per l’evento che è andato in scena a Washington. Uno show di oltre 2 ore, con una serie di perle che non sono passate inosservate. Il protagonista assoluto è stato Donald Trump, presidente degli Stati Uniti e padrone di casa.  Il numero 1 della Casa Bianca ha ricevuto un ‘inedito’ Peace Prize dal presidente della Fifa, Gianni Infantino. Una sorta di surrogato del premio Nobel, mai assegnato sinora dalla federcalcio internazionale. 🔗 Leggi su Seriea24.it

