Ma che gol ha fatto Xavi Simons? Si fa 60 metri palla al piede e poi

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tottenham torna alla vittoria in Premier League in casa contro il Brentford: ci pensano prima Richarlison e poi Xavi Simons con questo gol-capolavoro dopo una corsa clamorosa di 60 metri. La partita si chiude 2-0 per gli Spurs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

