Ma che gol ha fatto Xavi Simons? Si fa 60 metri palla al piede e poi

Il Tottenham torna alla vittoria in Premier League in casa contro il Brentford: ci pensano prima Richarlison e poi Xavi Simons con questo gol-capolavoro dopo una corsa clamorosa di 60 metri. La partita si chiude 2-0 per gli Spurs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ma che gol ha fatto Xavi Simons? Si fa 60 metri palla al piede e poi...

Xavi Simons yana da wani tattoo a kafa mai matu?ar ta?a zuciya — hoton kansa ne yana sanye da rigar Netherlands, a filin wasan da ya taso yana bugawa, kuma a ?asa an rubuta: “I will make it.” — Zan yi nasara.” ? Kuma tabbas ya cika wannan - facebook.com Vai su Facebook

