Lutto nel mondo della musica | è scomparso il maestro pluripremiato Sandro Di Stefano | aveva 56 anni Lutto a Frosinone e provincia

6 dic 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mondo della musica perde un grande talento, Frosinone piange la sua scomparsa La provincia di Frosinone e tutta la Ciociaria sono oggi più silenziose, ferite dalla prematura scomparsa del maestro Sandro Di Stefano, che ci ha lasciato all’età di soli 56 anni dopo una breve malattia. La sua morte ha sconvolto una comunità che lo aveva conosciuto, apprezzato e amato non solo per il suo talento straordinario, ma anche per la sua umanità e generosità. Una comunità unita nel ricordo. I social sono diventati il palcoscenico di un mosaico di ricordi e testimonianze. Messaggi affettuosi da studenti, colleghi, musicisti e semplici cittadini che avevano avuto la fortuna di conoscerlo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

