L' uomo arrabbiato e la slovacca di Cechia | Christian e Adriana un amore agli antipodi

Karembeu e Sklenarikova si sono conosciuti in aereo, si sono sposati, si sono amati tanto. Ma lei era sempre in giro per il mondo, e lui sempre impegnato in battaglie civili, soprattutto quella per l'indipendenza della natìa Nuova Caledonia. Poi quel rapporto glamour è finito. Ma Christian lotta per i kanak come lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'uomo arrabbiato e la slovacca di Cechia: Christian e Adriana, un amore agli antipodi

Scopri altri approfondimenti

Un parcheggio buio, un bambino che piange, il padre che lo colpisce a più riprese, tra insulti, pugni, sputi in faccia. È successo a Torino, e più precisamente accanto a un furgone fermo in via Osasco. L'uomo è ubriaco, oltre che arrabbiato per qualcosa. Un pa - facebook.com Vai su Facebook

L'uomo arrabbiato e la slovacca di Cechia: Christian e Adriana, un amore agli antipodi - Ma lei era sempre in giro per il mondo, e lui sempre impegnato in battaglie civili, soprattutto quella per l' ... Scrive msn.com