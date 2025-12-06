L' uomo arrabbiato e la slovacca di Cechia | Christian e Adriana un amore agli antipodi

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Karembeu e Sklenarikova si sono conosciuti in aereo, si sono sposati, si sono amati tanto. Ma lei era sempre in giro per il mondo, e lui sempre impegnato in battaglie civili, soprattutto quella per l'indipendenza della natìa Nuova Caledonia. Poi quel rapporto glamour è finito. Ma Christian lotta per i kanak come lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

