L’ultimo abbraccio Chiesa gremita e silenzio per dire ’addio’ a Matteo

MONTE ARGENTARIO Giornata nel segno del dolore e del ricordo quella di ieri in Costa d’Argento. Due vite diverse quelle di Matteo Legler e Antonio Mazzoli, spezzate in modi opposti ma accomunate dall’amore di tutti quelli che li conoscevano. Salutati dai propri cari lo stesso giorno. Quella di ieri è stata la giornata delle esequie di Matteo Legler, 29enne portoercolese che ha perso la vita in uno dei posti che più amava, su un campo di calcio, in questo caso di calcio a 8 in via Adda a Grosseto. Ieri alle 15, nella chiesa di San Paolo della Croce a Porto Ercole, l’ultimo commosso abbraccio al giovane e vicinanza alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ultimo abbraccio. Chiesa gremita e silenzio per dire ’addio’ a Matteo

