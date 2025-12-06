L’Ultima lettera di Oriana Fallaci a Pier Paolo Pasolini a teatro

Arezzo, 6 dicembre 2025 – Torna la rassegna Nuovi Orizzonti e Laboratori Permanenti al Teatro Comunale di Monterchi, sede della Residenza artistica e culturale dell’associazione. Questa sera sabato 6 dicembre alle 21 in scena la Compagnia di Arti e Mestieri di Pordenone con «L’Ultima lettera di Oriana Fallaci a Pier Paolo Pasolini» con Bruna Braidotti e Sandro Buzzatti, musiche di Nicola Milan. Un recital musicale tratto dalla lettera che Oriana Fallaci dedicò a Pier Paolo Pasolini dopo la sua morte, un ultimo saluto ma anche la reazione al giudizio di Pasolini sul libro “Lettera a un bambino mai nato”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «L’Ultima lettera di Oriana Fallaci a Pier Paolo Pasolini» a teatro

