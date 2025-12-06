Lukaku vede la luce | il ritorno si avvicina ma lo staff medico frena gli entusiasmi?
Il percorso di recupero di Romelu Lukaku è finalmente entrato nella sua fase decisiva. Dopo quasi quattro mesi di stop, l’attaccante belga è ormai ad un passo dalla completa guarigione e il suo ritorno in gruppo sembra essere sempre più vicino. Tuttavia, nonostante le sensazioni positive, lo staff medico del Napoli invita alla prudenza. Come . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il gigante belga non vede l'ora di tornare a diposizione di ConteLo staff medico sta facendo le sue valutazioni Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
"romelu lukaku" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Lukaku vede la luce: il ritorno si avvicina, ma lo staff medico frena gli entusiasmi? - Il percorso di recupero di Romelu Lukaku è finalmente entrato nella sua fase decisiva. dailynews24.it scrive
Lukaku verso il ritorno: Big Rom convocabile per Roma-Napoli - Romelu Lukaku vede la luce in fondo al tunnel. Lo riporta pianetazzurro.it
Napoli, Romelu Lukaku punta ad una convocazione per la partita contro la Juventus - L’attaccante del Napoli, fermo da mesi dopo il gravissimo infortunio estivo, avrebbe ormai ... Scrive dailynews24.it
GAZZETTA - Napoli, Lukaku verso il ritorno, ci sono due soluzioni per schierarlo, il dettaglio - Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che evidenzia il carisma dell'attaccante belga, pronto a rientrare in campo dopo l'infortunio occorso questa estate. Si legge su napolimagazine.com
Napoli, Lukaku vede il Lecce e prenota il gol - Rievoca piacevoli ricordi a Romelu Lukaku la finestra che affaccia sul Lecce, ovvero la prima squadra alla quale ha segnato in Serie A. Scrive corrieredellosport.it
Lukaku vede il rientro: Roma-Napoli nel mirino. E il club valuta di inserirlo subito in lista Champions - L'attaccante belga vede la linea del traguardo, o meglio, la linea di inizio della sua stagione 2025/26. Da calciomercato.com