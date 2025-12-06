Lukaku vede la luce | il ritorno si avvicina ma lo staff medico frena gli entusiasmi?

Il percorso di recupero di Romelu Lukaku è finalmente entrato nella sua fase decisiva. Dopo quasi quattro mesi di stop, l’attaccante belga è ormai ad un passo dalla completa guarigione e il suo ritorno in gruppo sembra essere sempre più vicino. Tuttavia, nonostante le sensazioni positive, lo staff medico del Napoli invita alla prudenza. Come . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it