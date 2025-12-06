L’Ue risponde a Trump e Musk | Le nostre leggi le decidiamo noi Addio Usa alla Nato? Stiamo rafforzando le capacità militari

«Quando si tratta di decisioni che riguardano l’Unione europea, queste vengono prese dall’Unione europea, per l’Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa, la tutela della libertà di espressione e l’ ordine internazionale fondato sulle regole». È quanto ha detto oggi un portavoce della Commissione Ue in risposta agli attacchi concentrici senza precedenti arrivati nelle ultime 24 ore dagli Stati Uniti di Donald Trump. Prima le indiscrezioni lasciate trapelare alla stampa sul ritiro dagli impegni di protezione militare convenzionale del Vecchio Continente dal 2027. 🔗 Leggi su Open.online

