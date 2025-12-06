L’Ue dovrebbe essere abolita | dopo Trump anche Musk attacca l’Unione europea Che risponde solo con un portavoce
Dopo Donald Trump, un altro attacco all’Europa arriva da Elon Musk. Dopo la nuova strategia di sicurezza nazionale Usa diffusa dalla Casa Bianca, oggi è il magnate sudafricano a sentenziare su X: “L’ Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini”. Il motivo dell’ira di Musk è la multa comminata da Bruxelles nei confronti della sua piattaforma social. Ma il tema è ormai geopolitico: da Washington (ci si è messo pure JD Vance ) sono arrivate pesanti picconate all’idea stessa di Unione Europea. Eppure nel Vecchio Continente nessuno ha replicato mettendoci la faccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
