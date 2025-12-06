Dopo Donald Trump, un altro attacco all’Europa arriva da Elon Musk. Dopo la nuova strategia di sicurezza nazionale Usa diffusa dalla Casa Bianca, oggi è il magnate sudafricano a sentenziare su X: “L’ Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini”. Il motivo dell’ira di Musk è la multa comminata da Bruxelles nei confronti della sua piattaforma social. Ma il tema è ormai geopolitico: da Washington (ci si è messo pure JD Vance ) sono arrivate pesanti picconate all’idea stessa di Unione Europea. Eppure nel Vecchio Continente nessuno ha replicato mettendoci la faccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Ue dovrebbe essere abolita”: dopo Trump, anche Musk attacca l’Unione europea. Che “risponde” solo con un portavoce